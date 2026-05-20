El BNG traslada a Transportes su preocupación por el proyecto para llevar el tren a Valga

Las vías del tren Cedida

El BNG de Valga trasladó al Ministerio de Transportes, a través de la senadora Carme da Silva, su preocupación por la situación del apeadero anunciado para Valga, después de que la licitación para la redacción del estudio de alternativas de construcción quedase desierta al no presentarse ninguna empresa.

Esta licitación, valorada en más de 260.000 euros, proponía un apeadero entre las aldeas de Laxes y Castiñeiras, una zona que, según lo descrito en los propios pliegos, “atópase en proximidade a unha zona inundable” y “nunha zona próxima a un espazo protexido”.

El BNG asegura que lleva años defendiendo en Madrid la implantación de un servicio gallego de tren de cercanías, por ello para Fran Devesa, portavoz del BNG de Valga, es “fundamental avanzar cara un modelo ferroviario moderno que conecte áreas industriais como Campaña, onde se concentran milleiros de traballadores facilitando os desprazamentos; mais tamén ofrecendo ás veciñas e veciños alternativas reais para acudir aos hospitais, universidades, institutos e outros servizos”.

Desde el BNG se insiste en que un apeadero sin un servicio ferroviario útil, con frecuencias y horarios adaptados a las necesidades de Valga no tendría sentido.