Radio Valga cumple 27 años en compañía de sus oyentes
El Parque Irmáns Dios Mosquera acogió la celebración del 27 aniversario de Radio Valga, una cita que contó con un total de 255 personas para disfrutar de una comida popular, música, juegos y una tarde en buena compañía.
En representación del Concello asistió el alcalde, José María Bello Maneiro, quien felicitó al director de la emisora, Héctor Bermúdez, y a todos los oyentes por la trayectoria de Radio Valga. Además, recordó que cuando este proyecto nació, pocos confiaban en que este saliera adelante y, desde entonces, ya van casi tres décadas en antena, informando, animando y “facendo compañía a moitos veciños de Valga pero tamén doutros concellos da contorna aos que chega a sinal”.
Tras la comida llegó el momento de los sorteos con 70 regalos donados por empresas y locales comerciales colaboradores, tanto de Valga como de otras localidades: noches en establecimientos hoteleros, vales para restaurantes, un jamón. El Concello también aportó una botella conmemorativa de la última edición de la Mostra da Caña.