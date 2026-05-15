El BNG de Valga considera la de Cesures una fábrica estratégica para la economía de la comarca y pide movilizarse contra el ERE

El BNG reunido en Cesures en defensa del personal de la fábrica Cedida

El BNG de Valga traslada todo su apoyo y solidaridad a las trabajadoras y trabajadores de la fábrica de Nestlé en Pontecesures ante el anuncio del ERE que pretende ejecutar la multinacional y que afectaría a 27 personas, el 14% del personal. Para los nacionalistas esta fábrica guarda una estrecha relación con Valga porque son muchos los vecinos y vecinas que trabajaron o trabajan allí.

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“Trátase de familias valguesas que levan moitos anos vinculadas á planta e que agora viven con enorme preocupación esta nova situación”, lamentan.

Además, consideran “especialmente grave” que estos despidos se produzcan en una fábrica estratégica para la propia compañía, ya que es aquí donde se produce la totalidad de la leche condensada de Nestlé. “Estes datos, unidos aos beneficios obtidos pola compañía en 2025 -2.948 millóns de euros-, fan que este decisión sexa incomprensible e inxustificada”, señalan.

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El BNG cree también que este ERE puede tener un impacto muy grande en toda la comarca donde la fábrica lleva décadas funcionando como motor económico y fuente de estabilidad laboral para cientos de familias.

Por todo ellos apoyan las iniciativas impulsadas por el BNG en el Parlamento gallego, en el Congreso y en el Senado para reclamar la paralización del ERE y exigir a los gobiernos de la Xunta y del Estado una actuación firme en la defensa del empleo industrial de la comarca de Ulla-Umia.

El BNG de Valga quiere hacer también un llamamiento para participar en la manifestación de este sábado 16 de mayo en la Praza de Pontevedra de Pontecesures en defensa de estos puestos de trabajo.