Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga 

Sonia Carbia muestra en Valga su capacidad para transformar el vidrio en obras de arte

Fátima Pérez
14/05/2026 21:22
La exposición ‘Vidro con arte’ se encuentra en el Auditorio de Valga
La exposición ‘Vidro con arte’ se encuentra en el Auditorio de Valga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Una explosión de colores invade durante este mes el Auditorio de Valga de la mano de la exposición ‘Vidro con arte’ de Sonia Carbia. Tal y como apunta el Concello son las diferentes tonalidades de cada pieza de cristal y el reflejo de la luz en ellas lo que provoca esta mezcla cromática que llama la atención a la vista.

Todas son artesanales y hechas a mano con la técnica Tiffany, en la que se emplean pequeños fragmentos de vidrio de distintos colores que después se unen mediante soldadura para formar un mosaico. Sonia Carbia Torres, nacida en Pontecesures pero con una fuerte relación con Valga, es experta en esta técnica. Tanto que es la profesora del curso que desde hace años desarrolla la asociación de Mulleres Rurais Albor.

Muchas de sus alumnas la acompañaron esta semana en una visita a la exposición en la que también participaron el alcalde, José María Bello Maneiro, y las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna.

La exposición recoge una selección de trabajos realizados desde que, en 2019, comenzó a aficionarse a esta técnica Tiffany. “É moi traballosa porque cada peza hai que cortala, pulila, encintala e soldala. Pero o resultado paga a pena. Cada peza que remato namórame”, señala la artista. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620