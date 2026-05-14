Sonia Carbia muestra en Valga su capacidad para transformar el vidrio en obras de arte

La exposición ‘Vidro con arte’ se encuentra en el Auditorio de Valga Cedida

Una explosión de colores invade durante este mes el Auditorio de Valga de la mano de la exposición ‘Vidro con arte’ de Sonia Carbia. Tal y como apunta el Concello son las diferentes tonalidades de cada pieza de cristal y el reflejo de la luz en ellas lo que provoca esta mezcla cromática que llama la atención a la vista.

Todas son artesanales y hechas a mano con la técnica Tiffany, en la que se emplean pequeños fragmentos de vidrio de distintos colores que después se unen mediante soldadura para formar un mosaico. Sonia Carbia Torres, nacida en Pontecesures pero con una fuerte relación con Valga, es experta en esta técnica. Tanto que es la profesora del curso que desde hace años desarrolla la asociación de Mulleres Rurais Albor.

Muchas de sus alumnas la acompañaron esta semana en una visita a la exposición en la que también participaron el alcalde, José María Bello Maneiro, y las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna.

La exposición recoge una selección de trabajos realizados desde que, en 2019, comenzó a aficionarse a esta técnica Tiffany. “É moi traballosa porque cada peza hai que cortala, pulila, encintala e soldala. Pero o resultado paga a pena. Cada peza que remato namórame”, señala la artista.