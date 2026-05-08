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Valga

Valga renueva el pavimento de casi veinte carreteras municipales

La actuación supuso una inversión de 360.510,35 euros del Plan +Provincia

Sandra Rey
08/05/2026 12:10
renovacion firme valga
Uno de los caminos asfaltados
Cedida
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El Concello de Valga concluye las obras de pavimentación de casi veinte carreteras municipales, una actuación en la que invirtió hasta 360.510,35 euros del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Los lugares en los que se ha ejecutado la renovación del firme han sido: Gándara, Balleas, Porto Piñeiro, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre, Parque empresarial, O Coto, Pumariño, Belén, Devesa, Quinteiro, Fontenlo, Outeiriño, Sisto, Pavillón y Monte de Beiro. 

Así, las obras afectaron a más de cuatro quilómetros de pistas y carreteras que se encontraban en condiciones deficientes para la circulación, siendo preciso su acondicionamiento para reforzar la seguridad tanto para vehículos como para peatones. 

Además, las obras incluyeron la limpieza del terreno y de los márgenes, y la dotación de nuevo firme asfáltico de cinco centímetros de espesor con mezcla bituminosa en caliente. En algunos tramos también se actuó en las cunetas y se repusieron canalizaciones de servicios y otros elementos complementarios como pozos de registro, arquetas o sumideros.

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