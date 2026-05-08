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Valga

Educación invertirá 280.000 euros para mejorar la cubierta del patio en el colegio de Cordeiro

El objetivo de los trabajos es acabar con las filtraciones de agua que limitan el uso de la pista

Fátima Pérez
08/05/2026 08:05
Exterior del colegio Plurilingüe Xesús Ferro Couselo de Cordeiro
Exterior del colegio Plurilingüe Xesús Ferro Couselo de Cordeiro
Cedida
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La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, invertirá 280.000 euros en la mejora de la cubierta del patio exterior del colegio Plurilingüe Xesús Ferro Couselo de Cordeiro, en Valga. El objetivo de los trabajos es acabar con las filtraciones de agua que se producen por el deterioro de la actual estructura y que limitan el uso de la pista sobre todo en los días de lluvias.

Las obras salieron a licitación esta misma semana y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 20 de mayo para las empresas que quieran optar a la adjudicación.

Teniendo en cuenta que esta cubierta actual de la pista polideportiva y de recreo se encuentra bastante deteriorada, con piezas rotas y las filtraciones de agua mencionadas, la actuación prevista por la Consellería pasa por la retirada del actual material de cobertura y por la demolición de bajantes y canalones. Estos se substituirán por una nueva cobertura de panel sándwich de 50 milímetros y por placas translúcidas planas de policarbonato celular con nuevas bajantes y canalones de acero galvanizado. 

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