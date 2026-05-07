Un total de ocho trabajos optan este año a alzarse con el XXVII Premio Xesús Ferro Couselo

Busto de Xesús Ignacio Ferro Couselo en la iglesia de Santa Columba de Lou­ro | Cedida

Un total de ocho trabajos optan a ganar la XXVII edición del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo en sus dos modalidades. Son cuatro las investigaciones que se presentaron dentro del plazo establecido a la primera modalidad del Premio, dotada con 4.000 euros y referida a trabajos de investigación de ámbito gallego en las especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueología, historia e historia del arte. A la segunda modalidad, dotada con 3.000 euros, se presentaron otros cuatro trabajos de proyectos centrados en estudios históricos, etnográficos o sobre personajes del municipio de Valga.

Para la primera modalidad las bases del certamen establecen que las obras deben estar escritas en gallego y ser inéditas, con una extensión mínima de 50 folios y máxima de 300.

En el caso de la segunda modalidad del certamen, los participantes debían presentar un guion detallando los objetivos que pretenden alcanzar con su proyecto, la metodología a emplear y las distintas fases de realización. En este, el 25% de la bolsa dotada con 3.000 euros se entregará una vez fallado el premio y el 75% restante al finalizar el proyecto.

Fecha de entrega de premios

Los ganadores del premio se darán a conocer el día 30 de julio, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Xesús Ferro Couselo. Previamente se reunirá el jurado, que estará constituido por especialistas en el campo de la investigación designados por la Comisión de Cultura del Concello, que se reserva para sí la Presidencia y la Secretaría.

Este certamen busca promover e incentivar los estudios actuales de investigación en el campo de las ciencias históricas y viene siendo convocado por el Concello desde el año 1996, en el que la Real Academia Galega dedicó el Día das Letras Galegas a Xesús Ferro Couselo, Hijo Predilecto de Valga e insigne figura de la cultura gallega.