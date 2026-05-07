Exlabesa recibirá 1,57 millones del Gobierno para crear un sistema robotizado de residuos

Estas subvenciones provisionales llegan a través del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial. Cedida

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que su departamento, a través de SEPIDES, ha aprobado nuevas subvenciones provisionales del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial. En total se han adjudicado 128,8 millones de euros a 107 proyectos entre ellos la implantación de un sistema de almacenamiento robotizado para reducción de residuos por mermas de proceso en la empresa Exlabesa en Valga.

La compañía arousana realizará una inversión cercana a 9 millones de euros mientras que el Gobierno considera subvencionable una parte de esa inversión —unos 3,5 millones— y aportará aproximadamente 1,57 millones como subvención para este proyecto.

El programa busca reforzar la competitividad de la industria española facilitando su transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada. Para ello, impulsa proyectos que fomenten la I+D+i, la sostenibilidad y eficiencia energética, y la digitalización como clave para mejorar la productividad y modernizar los procesos productivos.

El ministro ha puesto de relieve que la reindustrialización de España es una oportunidad y debe estar basada en el talento y en la colaboración entre administraciones y empresas.