Finalizan las obras para mejorar la vía que une O Forno y A Torre

Camino entre los lugares de O Forno y A Torre Cedida

Finalizadas las obras de acondicionamiento del camino entre los lugares de O Forno y A Torre, unos trabajos que se ejecutaron con la colaboración económica de la Consellería do Medio Rural, a través del Plan Camiña, con una inversión de 61.490 euros.

La mejora de esta vía, de titularidad municipal, incluyó el ensanche de la plataforma en algunos tramos, la renovación de la capa asfáltica y también la mejora de los servicios públicos. Esta obra se complementó además con el programa +Provincia de la Diputación, cuyos fondos permitieron pavimentar los ramales de acceso a la vía principal.

Estos trabajos tenían por objetivo mejorar las condiciones de vida de los residentes de la zona con una carretera por la que puedan circular con mayor seguridad.