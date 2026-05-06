Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga 

Finalizan las obras para mejorar la vía que une O Forno y A Torre

Los trabajos incluyeron el ensanche de la plataforma en algunos tramos, la renovación de la capa asfáltica y la mejora de los servicios públicos

Fátima Pérez
06/05/2026 17:00
Camino entre los lugares de O Forno y A Torre
Camino entre los lugares de O Forno y A Torre
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Finalizadas las obras de acondicionamiento del camino entre los lugares de O Forno y A Torre, unos trabajos que se ejecutaron con la colaboración económica de la Consellería do Medio Rural, a través del Plan Camiña, con una inversión de 61.490 euros.

La mejora de esta vía, de titularidad municipal, incluyó el ensanche de la plataforma en algunos tramos, la renovación de la capa asfáltica y también la mejora de los servicios públicos. Esta obra se complementó además con el programa +Provincia de la Diputación, cuyos fondos permitieron pavimentar los ramales de acceso a la vía principal.

Estos trabajos tenían por objetivo mejorar las condiciones de vida de los residentes de la zona con una carretera por la que puedan circular con mayor seguridad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620