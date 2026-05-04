Más de 660 valgueses brindan por los reencuentros y la vida en el XVIII Encontro da Terceira Idade

El alcalde, José María Bello Maneiro, y parte de la Corporación municipal, acompañaron a la población veterana de Valga Cedida

Más de 660 personas. Esa fue la cifra de comensales que reunió ayer la XVIII edición del Encontro da Terceira Idade en el recinto del colegio Xesús Ferro Couselo de Cordeiro. Como ya es tradición la cita fusionó actividades gastronómicas, festivas y culturales para homenajear a la población veterana de Valga.

El programa, tal y como estaba previsto, arrancó a la una del mediodía con un concierto de la Banda de Música Municipal, dirigida por Iago Sobrino Martínez. Aquí algunos ya se animaron con los primeros bailes para calentar motores antes de pasar a la comida, con empanada, langostinos, pulpo á feira, carne ao caldeiro, sobremesa y café.

Una jornada marcada por los reencuentros y la confraternidad entre los vecinos Cedida

El alcalde, José María Bello Maneiro, y parte de la Corporación, no dudó en acompañar un año más a los mayores en este día, como tampoco lo hizo el director xeral de Inclusión Social de la Xunta, Arturo Parrado, y el diputado provincial Marcos Guisasola. Parrado aprovechó para felicitar al concello por seguir promoviendo esta celebración y reivindicó la importancia de estas iniciativas para promover el envejecimiento activo.

Casi 300 regalos a repartir

Tras la comida llegó el turno del sorteo de casi 300 regalos donados por comercios, asociaciones y otras entidades de Valga y de municipios próximos. Entre ellos había jamones, barbacoas, paelleros, vales de compra, bonos de balneario, plantas, botellas de vino, roscas o cerámica de Sargadelos.

Otro de los momentos señalados de la jornada llegó con el homenaje a los vecinos de más edad que participaron en el encuentro: Manuel Blanco Picón, de Barcia (Cordeiro), que en septiembre cumplirá 95 años, y Josefa Castromán Tarrío, de Desabanda (Valga), que en marzo cumplió 94. Finalmente. Rosalía Senín Cordo, de A Torre (Campaña), recibió también un obsequio durante este homenaje, ya que celebró ayer su 78 cumpleaños.

El fin de fiesta llegó de la mano del dúo Nueva Era, quienes se encargaron de animar el baile en una jornada marcada por los reencuentros y la confraternidad entre los vecinos y vecinas que conforman Valga.