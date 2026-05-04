Defensa aprueba un nuevo acuerdo marco con Urovesa por casi 724 millones

Demostración del vehículo estrella de Urovesa, el Vamtac Gonzalo Salgado

Urovesa continúa consolidando su mandato en el sector de la Defensa con un nuevo acuerdo marco que hace unos días autorizó el Consejo de Ministros y que, si se acaba concretando, elevará las ventas totales de la empresa de Valga por encima de los 1.400 millones de euros, tal y como señaló el medio El Economista.

Este nuevo contrato vuelve a implicar al vehículo estrella de la compañía, el Vamtac (Vehículo de Alta Movilidad Táctica), con el que la empresa ha cerrado ya varios contratos con el Estado. Al parecer, no se conoce por el momento la cifra de vehículos que Urovesa debe entregar con este nuevo contrato, pero sí que el valor estimado del mismo será de 723,9 millones de euros y se extenderá hasta 2032.

Defensa formaliza el contrato con Urovesa para crear 100 vehículos VERT en un plazo de cinco años Más información

Este se suma por lo tanto al contrato para crear 100 vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) en un plazo de cinco años por un importe de 321,4 millones de euros.