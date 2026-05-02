Vecinos de Campaña denuncian los “repetidos” robos de patas y sus huevos en la Lagoa Mina Mercedes

Los patos en la Lagoa Mina Mercedes Cedida

Vecinos de la parroquia de Campaña, en Valga, denuncian robos de huevos y patos en la laguna de Mina Mercedes. Aseguran que se trata de una dinámica delictiva que lleva arrastrando el municipio desde hace años, sobre todo en la época de cría, y piden que se respete tanto el entorno como a los animales que lo habitan.

“Roban las patas y los huevos, de hecho el verano pasado fueron desapareciendo todas las hembras y quedaron solo los machos”, narraba una vecina que reside en los alrededores de la laguna. La última acción que denunció fue muy reciente, y es que al parecer una gansa llegó a la laguna y, tras instalar su nido, incubó un par de huevos en el lugar, pero solo pasaron unos días hasta que alguien se encargó de llevárselos. “Tan pronto puso un par de huevos también se los llevaron”, señalaba esta vecina.

Un espacio para los patos

Este espacio, desde que lo restauró el Concello, siempre contó con la presencia de patos u otras especies, como cisnes, en el entorno. De hecho tanto es así que una explanada que rodea la laguna se conoce comúnmente como Parque dos patos. Algunos, al parece, se compraron para que formaran parte del entorno, mientras que otros se sospecha que pudieron llegar por sus propios medios, pero sea como fuera, los vecinos lamentan que haya personas que traten de alterar la calma de estos animales o que directamente se los lleven y dejen la laguna despoblada.

“Yo intento estar pendiente, pero ya robaron muchas hembras. Pienso que puede ser la misma persona, pero la verdad no lo sé y, aunque hablé con otros vecinos, no sabemos quién puede estar detrás”, sentenciaba y recordaba también que esta zona está creciendo en turismo con la renovación de las lagunas, tanto Mina Mercedes, como ahora Porto Piñeiro, algo que también genera más movimiento en el lugar.