El IES de Valga ofrece un curso gratuito de mecánica para personas desempleadas

Curso gratuito de Operaciones Auxiliares y Fabricación Mecánica Mónica Ferreirós

El IES de Valga impartirá, a partir del próximo 11 de mayo, un curso gratuito de Operaciones Auxiliares y Fabricación Mecánica dirigido a personas desempleadas. El objetivo de esta formación es que los alumnos adquieran conocimientos para realizar operaciones auxiliares de mecanizado, utilicen herramientas manuales y máquinas, verifiquen piezas y aprendan a cumplir normas de prevención de riesgos laborales.

De Mali a Valga, en busca de una oportunidad y con la necesidad de aprender Más información

El curso ofrece además un total de 120 horas de prácticas en empresas de la zona, una bolsa de transporte y asistencia, y todo el material necesario para participar en la formación así como la equipación de seguridad necesaria para cada alumno.

La formación cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.