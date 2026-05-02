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Valga

El IES de Valga ofrece un curso gratuito de mecánica para personas desempleadas

La formación cuenta con un total de 120 horas de prácticas en empresas de la zona

Fátima Pérez
02/05/2026 08:41
Curso gratuito de Operaciones Auxiliares y Fabricación Mecánica
Curso gratuito de Operaciones Auxiliares y Fabricación Mecánica
Mónica Ferreirós
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El IES de Valga impartirá, a partir del próximo 11 de mayo, un curso gratuito de Operaciones Auxiliares y Fabricación Mecánica dirigido a personas desempleadas. El objetivo de esta formación es que los alumnos adquieran conocimientos para realizar operaciones auxiliares de mecanizado, utilicen herramientas manuales y máquinas, verifiquen piezas y aprendan a cumplir normas de prevención de riesgos laborales.

Balla Sheita, Sega Banté, Gaoussou Toure y Amadou Bagoyoko llevan tres meses en Valga y se forman ahora en mecánica junto a otros 15 migrantes

De Mali a Valga, en busca de una oportunidad y con la necesidad de aprender

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El curso ofrece además un total de 120 horas de prácticas en empresas de la zona, una bolsa de transporte y asistencia, y todo el material necesario para participar en la formación así como la equipación de seguridad necesaria para cada alumno.

La formación cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

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