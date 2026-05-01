Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Trasladan al hospital a un ciclista tras esquivar a un gato y caer con su bicicleta en Valga

El hombre, que circulaba por Vilarello, se golpeó la cabeza y la espalda 

Fátima Pérez
01/05/2026 11:41
Foto de archivo de otro accidente con bicicleta en Arousa 
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un ciclista tuvo que ser trasladado al hospital esta mañana  al esquivar a un gato y caerse de la bicicleta en Valga. 

La caída se produjo en torno a las 8:50 horas, cuando el hombre, de unos 50 años, circulaba por Vilarello, en la parroquia de Cordeiro, concretamente en la carretera EP-8505. Al parecer, un gato se le cruzó en el camino y, al tratar de esquivarlo, perdió el control y cayó contra el margen de la calzada.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, el ciclista sangraba por la cabeza y se quejaba de dolores en la espalda, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de A Coruña para recibir asistencia sanitaria. 

Hasta el lugar también se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, GES de Padrón y Protección Civil de Valga.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620