Trasladan al hospital a un ciclista tras esquivar a un gato y caer con su bicicleta en Valga

Foto de archivo de otro accidente con bicicleta en Arousa D.A.

Un ciclista tuvo que ser trasladado al hospital esta mañana al esquivar a un gato y caerse de la bicicleta en Valga.

La caída se produjo en torno a las 8:50 horas, cuando el hombre, de unos 50 años, circulaba por Vilarello, en la parroquia de Cordeiro, concretamente en la carretera EP-8505. Al parecer, un gato se le cruzó en el camino y, al tratar de esquivarlo, perdió el control y cayó contra el margen de la calzada.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, el ciclista sangraba por la cabeza y se quejaba de dolores en la espalda, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de A Coruña para recibir asistencia sanitaria.

Hasta el lugar también se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, GES de Padrón y Protección Civil de Valga.