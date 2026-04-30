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Valga

La banda folk The Crass inicia su nueva gira en el auditorio de Valga

La cita será el 16 de mayo a partir de las 19:30 horas

Redacción
30/04/2026 20:31
La agrupación musical en una anterior actuación
La agrupación musical en una anterior actuación
Cedida
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La banda de folk The Crass inicia su nueva gira en Valga con una actuación que tendrá lugar el 16 de mayo en el auditorio municipal, a partir de las 19:30 horas. Se trata de una propuesta enmarcada en el programa +Música de la Diputación de Pontevedra, que también abre su nueva edición en la localidad.

Así, Valga será el punto de partida de su gira “Mashroom Problem Tour 26”, con la que recorrerán más de 20 ciudades de toda España, lo que supone un escalón hacia arriba para la banda, que sigue ampliando su proyección dentro y fuera del circuito folk.

The Crass es una formación celta del sur de Pontevedra fundada en el 2010. En el mismo año de su creación se proclamaron ganadores del concurso del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Al año siguiente publicaron “Crastañazo”, un álbum con el fueron nominados al mejor directo en los premios “40 Principales”, un disco basado en las músicas de las naciones celtas, pero con el sello y el carácter de The Crass.

Tras unos años de maduración, presentan ahora su nuevo trabajo “Mushroom Problem”, un homenaje a la esencia musical de los celtas. Con el mismo concepto creativo, pero con una puesta en escena renovada, interpretan canciones propias y clásicos gallegos.

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