El Concello habilita la participación en el certamen “Embelecer Valga”

Imagen de archivo del Casa Consistorial Cedida

El Concello de Valga abre el plazo de participación en el concurso “Embelecer Valga”, cuyo objetivo es implicar a los vecinos en el cuidado y rehabilitación de espacios comunes del municipio, al mismo tiempo que se fomentan valores como la integración y la unión social, el trabajo en grupo y el respeto por los lugares y mobiliario públicos.

El certamen premia los lugares mejor acondicionados por los valgueses, que deberán agruparse para llevar a cabo acciones consistentes en la limpieza, mejora, dotación de equipamiento u ornamentación. Pueden participar comisiones de carácter vecinal, asociativo o de cualquier tipo que deben entregar en el registro del Concello una solicitud encabezada por un representante y firmadas por un mínimo de tres miembros, hasta el 31 de mayo.

Además, es necesario entregar una memoria descriptiva de las acciones de mejora a desarrollar, incluyendo fotografías del estado actual del lugar. Esta documentación permitirá a los técnicos evaluar los proyectos presentados y aprobar –total o parcialmente– las actuaciones propuestas. También, se encargarán de la entrega del material necesario para la ejecución de las obras, que estará costeado por el Concello.

En la categoría de “Obra nueva” podrán participar comisiones que propongan la creación de un nuevo espacio o rehabilitación de algún bien o zona que se encuentre abandonada y que necesite de trabajos mayores para su conservación o restauración. Respecto a los premios, el primero será de 300 euros, el segundo de 200 y el tercero –y último– de 100 euros.

La categoría de “Mantenimiento” se dirige a lugares que ya disponen de construcciones hechas como parques, centros sociales o culturales, jardines o estructuras rehabilitadas, con el fin de garantizar su conservación a través de obras menores y trabajos de limpieza, jardinería u ornamentación. En este caso, los premios serán de 500 euros para el primer puesto, 300 para el segundo y 200 euros para el tercero.

El resto de comisiones participantes en ambas categorías recibirán una gratificación de 100 euros.

El jurado valorará aspectos como la adecuación final a la memoria presentada, la originalidad y la creatividad en los diseños y elementos decorativos, el aprovechamiento de los recursos y materiales de la zona, la conservación y diseño de espacios verdes como jardines y áreas recreativas, la recuperación de elementos existentes y el fomento de la cultura y de las tradiciones locales.

Los proyectos deben estar terminados en el penúltimo fin de semana de agosto, cuando el jurado hará un recorrido por todos los espacios.