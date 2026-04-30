El BNG de Valga pone el foco en la necesidad de una residencia para mayores en el municipio

Infografía del posible proyecto del inmueble Cedida

El BNG de Valga pone el foco en la necesidad de una residencia pública para mayores en el municipio, argumentando que la realidad demográfica “ao igual que o conxunto do resto da comarca do Baixo Ulla e de todo o país, presenta un forte envellecemento da súa poboación, cunha porcentaxe de persoas maiores de 65 anos que alcanza o 25%, nunha tendencia que continuará aumentando nos vindeiros anos”, exponen. Así, apuntan que la creación de este servicio en la localidad evitaría que muchas familias “teñan que buscar solucións fóra do concello ou asumir custos alevados en centros privados”.

Para poder llevar a cabo la iniciativa, el Bloque propone la cesión de terrenos municipales a la Xunta y la firma de un convenio de colaboración que permita financiar la construcción del inmueble, así como su integración en la red pública dependiente del gobierno gallego. El formación ya identificó unos terrenos de titularidad municipal que cumplen con todos los requisitos urbanísticos para ejecutarla. Se trata de una parcela de 6.608 metros cuadrados en la que se localizaba el antiguo campo de fútbol de O Pino.

En esta línea, desde el Bloque también instan al refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el municipio.