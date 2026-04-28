Valga inicia los trámites para homenajear al Padre Isorna en el Día das Letras Galegas

El Padre Isorna oficiaba sus misas, emitidas por televisión, en gallego Cedida

El Concello de Valga iniciará los trámites para solicitar, ante la Real Academia Galega, que una edición del Día das Letras Galegas se dedique al Padre Isorna, dado que el pasado domingo se cumplieron diez años de su fallecimiento. Esta es una de las condiciones imprescindibles para que un autor pueda recibir este reconocimiento, por lo que el alcalde, José María Bello Maneiro, destaca que “xa non hai ningún obstáculo para que o Padre Isorna se converta no segundo valgués, despois de Xesús Ferro Couselo, en ser homenaxeado no Día das Letras Galegas”.

Bello Maneiro señala que la figura del Padre Isorna trasciende el ámbito literario. También destacó en periodismo y en el campo religioso y espiritual. De hecho, fue conocido como “o cura galeguista”, por ser precursor del uso del gallego en la liturgia, oficiando durante más de veinte años las misas emitidas por la Televisión de Galicia.

Hijo Predilecto de Valga

Nacido en Barcia en 1921, José Manuel Isorna Ferreirós realizó el noviciado en Santiago y fue ordenado sacerdote en mayo del año 1947. Desempeñó una intensa actividad como comunicador en prensa y televisión, fue miembro de la Real Academia Galega y el 17 de mayo de 1997 recibió el título de Hijo Predilecto del municipio de Valga. Además, en 2009, Isorna donó al Concello su biblioteca privada, integrada por 15.000 volúmenes que permitieron abrir en 2011 en el Auditorio Municipal la primera biblioteca pública de teología de Galicia.