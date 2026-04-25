Porto Piñeiro en Valga encara una nueva fase para dotarse de equipamiento

Algunas de las zonas ya están casi acabadas Concello

El Pleno de Valga acaba de aprobar una nueva fase de la reforma de Porto Piñeiro, destinada a completar el equipamiento de la zona norte, la más próxima a la laguna. El presupuesto de esta actuación es de 875.017,24 euros, que se financiarán también con fondos provinciales.

Esta nueva intervención supone la construcción de un edificio modular para usos múltiples y aseos, la instalación de juegos infantiles- tanto de tierra como de agua- y la habilitación de más zonas de tránsito. Además, se completarán las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público y se colocará equipamiento ciclista y mobiliario urbano (mesas de picnic, bancos y una fuente).

El objetivo, explican desde el Concello, es completar la transformación de la antigua mina a cielo abierto en un espacio de gran calidad ambiental y social, convirtiendo el conjunto de las lagunas de Valga en un referente de una nueva relación con el entorno y el medio natural.

En este sentido, el alcalde del municipio, José María Bello Maneiro, y la concejala Carmen Gómez se acercaron a la zona para comprobar que las obras se encuentran muy avanzadas en la senda perimetral que bordea la laguna, así como en la instalación de barandillas metálicas en algunos puntos y de madera en otras zonas.

De degradada a espacio de valor ambiental

El Concello señala que Porto Piñeiro se parece ya poco a la imagen que tenía hace escasos meses, la de una zona “degradada pola actividade mineira”. Ahora, explican, “está a converterse nun espazo de valor ambiental e social”. Las obras, que con la llegada de la primavera y el cese de las lluvias, avanzan a mejor ritmo, ya dejan entrever algunos de los elementos singulares que “farán deste un espazo de referencia en Valga e na súa contorna”, apuntan fuentes municipales. Se refieren a la playa artificial, la piscina, las gradas para el escenario flotante y las sendas peatonales y ciclables.

Los trabajos incluyeron ya también la colocación de parte del alumbrado, con faroles de doble báculo que proyectan luz cara a la propia senda, pero también hacia las carreteras adyacentes. El proceso de renaturalización está también en marcha, con plantación de árbolado tanto en la orilla de la lámina de agua como en los bordes exteriores. Ahora, el Pleno municipal acaba de aprobar un nuevo paso para esta zona de Valga