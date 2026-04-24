El Pleno saca adelante un plan de 1,1 millones para mitigar las inundaciones en el río Valga

Pleno ordinario en el Concello de Valga Gonzalo Salgado

El Pleno de Valga aprobó ayer un proyecto para mitigar los efectos de las inundaciones en el municipio con una actuación que afectará al río Valga en el tramo comprendido entre la vía del tren y la carretera que comunica la Iglesia de Campaña con el núcleo de A Devesa. La inversión superará los 1’1 millones de euros y las obras contemplarán la ampliación del canal del río y de un puente ubicado en la zona.

La Corporación Municipal sacó adelante la propuesta con los votos a favor del grupo de gobierno y las abstenciones del PSOE y del BNG.

Este proyecto se enmarca además en el convenio firmado en su día entre el Concello y Augas de Galicia para invertir tres millones de euros en obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones en Valga. En total, de esta cantidad ya se invirtieron 775.986 euros para ejecutar dos proyecto: la protección del margen derecho del río Valga a su paso por el municipio y la mejora del espacio fluvial del río Louro entre la carretera PO-548 y la línea del tren.