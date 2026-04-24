El PP rechaza la moción del BNG para nombrar las instalaciones de Campaña como Complexo Diana, Rebeca e Rosi

Diana, Rebeca y Rosi Cedida

El grupo municipal del BNG de Valga lamenta la postura del gobierno local en el Pleno que celebró ayer el Concello tras votar en contra a la moción nacionalista para denominar a las instalaciones deportivas de Campaña como "Complexo deportivo Diana, Rebeca e Rosi".

El BNG asegura que el alcalde justificó su negativa al considerar que estas mujeres no tienen "méritos suficientes". Por el contrario, los nacionalistas insisten en que estas tres deportistas marcaron un hito histórico tras enfrentarse a una normativa discriminatoria y abrir camino en la lucha por la igualdad en el deporte y en el fútbol gallego.

Para Fran Devesa, portavoz del BNG de Valga, "temos claro que este recoñecemento non depende dun voto puntual. Diana Rey Martínez, Rebeca Viñas Arning e Rosa Pardal Aragunde xa son historia, e tamén o é o Furia AC - club que respaldó a las jugadoras- como parte dese capítulo. Máis pronto que tarde, este recoñecemento será inevitable. Porque hai nomes e feitos que, por moito que algúns intenten minimizar, acabarán ocupando o lugar que lles corresponde".

Calle Celestino Carbia Campaña

Otro de los puntos que se llevó a Pleno ayer fue la iniciativa para renombrar una calle del municipio con el nombre de Celestino Carbia Campaña, exalcalde represaliado de Valga, una propuesta con la que el BNG se mostró a favor en todo momento. Sin embargo, tras la celebración de la sesión, los nacionalistas manifestaron su desacuerdo con la elección del lugar, ya que consideran la calle Baixa un "topónimo cunha fonda tradición e moi arraigado na veciñanza".

Así, Devesa propuso algunas de las calles que existen en la villa, pero lamentó la falta de una consulta previa por parte del gobierno local para tomar esta decisión de manera conjunta y consensuada.