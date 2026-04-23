Los trabajos para reparar el firme de la N-550 llegan a Valga y provocan limitaciones en la circulación de vehículos

Operarios asfaltando un tramo de la N-550 a su paso por Valga Cedida

Ya están en marcha los trabajos de la carretera N-550, a su paso por Valga, como parte del plan del Estado para reparar las carreteras en Galicia.

Las obras se iniciaron en la rotonda de Chanteclair y continuarán frente a la Casa do Concello. Hasta que finalicen los trabajos se prevén limitaciones en la circulación, con paso intermitente de vehículos por uno de los carriles de la N-550.

Desde el Concello se hace un llamamiento a la precaución y se pide a los conductores y usuarios de la vía que respeten la señalización provisional y las indicaciones del personal.