Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Los trabajos para reparar el firme de la N-550 llegan a Valga y provocan limitaciones en la circulación de vehículos

Fátima Pérez
23/04/2026 20:00
Operarios asfaltando un tramo de la N-550 a su paso por Valga
Operarios asfaltando un tramo de la N-550 a su paso por Valga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Ya están en marcha los trabajos de la carretera N-550, a su paso por Valga, como parte del plan del Estado para reparar las carreteras en Galicia.

Las obras se iniciaron en la rotonda de Chanteclair y continuarán frente a la Casa do Concello. Hasta que finalicen los trabajos se prevén limitaciones en la circulación, con paso intermitente de vehículos por uno de los carriles de la N-550.

Desde el Concello se hace un llamamiento a la precaución y se pide a los  conductores y usuarios de la vía que respeten la señalización provisional y las indicaciones del personal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina