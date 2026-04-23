De Mali a Valga, en busca de una oportunidad y con la necesidad de aprender

Balla Sheita, Sega Banté, Gaoussou Toure y Amadou Bagoyoko llevan tres meses en Valga y se forman ahora en mecánica junto a otros 15 migrantes Mónica Ferreirós

Balla Sheita, Sega Banté, Gaoussou Toure y Amadou Bagoyoko son de Mali. Llevan tres meses en Valga, acogidos en el Hotel Corona, un lugar al que ya llaman “casa”, y se forman junto a otros 15 migrantes en un curso de fabricación mecánica en el IES de Valga.

Aunque llevan apenas tres semanas en este ciclo formativo, gracias a la coordinación del Concello y al interés de la ONG Rescate Internacional, que gestiona su estadía en el Centro de Acogida del Programa de Atención Humanitaria de Valga, a estos alumnos ya les comen las ansias de ganarse una oportunidad laboral en mecánica. “Me gustaría ser policía o cocinero, pero de momento quiero conseguir esto. Mi situación es un poco complicada, porque tengo familiares dentro y no puedo ser estudiante durante mucho tiempo”, cuenta Sega Banté, para quien lo más importante es poder ayudar a su familia.

“Llevo poco tiempo en España, pero me siento integrado, tengo amigos y entiendo mejor las costumbres”

Sega, a sus 22 años, es también una de las personas acogidas que más ha evolucionado con el idioma. De hecho, es uno de los “traductores del grupo” cuando la barrera de la comunicación llega a ser un problema durante la formación. “Llevo poco tiempo en España, pero me siento integrado, tengo muchos amigos y entiendo mejor las costumbres. Yo aprendí español con la gente en Canarias”, cuenta.

Y es que Sega llegó a las Islas Canarias desde Mali, como muchos otros, en uno de esos cayucos que pueden llegar a albergar a 60 tripulantes, aunque menos de la mitad tiene la suerte de llegar a buen puerto. En Canarias estuvo mientras era menor de edad, después lo trasladaron a un centro de acogida en Alcalá de Henares, en Madrid, donde conoció a una buena parte de sus compañeros de Valga, entre ellos Gaoussou Toure.

Migrantes con el profesor de la formación, Pablo Bello Mónica Ferreirós

Gaoussou tiene 25 años y su sueño siempre fue ser futbolista. Ahora, aunque no olvida su pasión por el fútbol, se siente motivado con esta formación en mecánica y señala: “Si ellos quieren, yo quiero trabajar con ellos también”. Por su parte, Amadou Bagoyoko se caracteriza por una personalidad mucho más introvertida, algo que probablemente lo limite a la hora de entablar conversaciones, pero que no le impidió “agradecer a los profesores y a la ONG Rescate Internacional porque nos buscaron esta formación”.

Una necesidad de aprender

Más allá de sus profesiones soñadas, si algo transmiten estos 15 alumnos que hoy se forman en el IES de Valga es interés y ganas de aprender. “No quedan muy bien las comparaciones, pero estoy más contento con ellos que con algún alumno de ciclo superior porque tienen interés y necesidad de aprender, entonces la evolución es muy grande y constante”, explica el profesor encargado de impartir la formación, Pablo Bello.

“Ellos llegan con una base mucho peor que la de otros alumnos que vienen de la ESO, sobre todo en temas de cálculo. Al principio no sabían medir nada y una representación gráfica para alguien que nunca trabajó nada de dibujo, es complicado, pero si siguen con este interés no van a tener ningún problema”, señala.

Detalles del curso

La formación, que dio comienzo el pasado 6 de abril y se desarrollará hasta el 6 de agosto, incluye un periodo de prácticas en empresas del entorno vinculadas al sector de la fabricación mecánica. Bello espera que en ese tiempo “los chavales” puedan demostrar su valía y sus ganas de trabajar porque considera que se merecen una oportunidad en el mercado.

En cuanto a la metodología de aprendizaje, estas primeras semanas se organizan por zonas rotativas: cinco trabajan en soldadura, otros cinco en mecanizado manual y el resto en máquinas y herramientas.

“Para trabajar en el idioma tenemos un grupo de wasap en el que solo podemos hablar español”

El curso se imparte en horario de tarde, de 15:00 a 21:00 horas, pero no es la primera vez que Bello tiene que “sacarlos del taller” porque no levantan la cabeza de las máquinas. “Estoy hasta un poco saturado porque tienen un ritmo de trabajo muy alto y me exigen a mí más que yo a ellos”, bromea el formador, que reconoce además su responsabilidad con el material y la seguridad desde el primer momento.

Para la ONG Rescate Internacional esta formación es fundamental “para facilitar su inclusión social, mejorar sus oportunidades de empleo y reforzar su autonomía personal”. Además, les proporciona herramientas prácticas para desenvolverse en la vida diaria en el país de acogida, contribuyendo a su bienestar emocional tras experiencias difíciles.

La formación dio comienzo el pasado 6 de abril y se desarrollará hasta el 6 de agosto Mónica Ferreirós

Experiencias que ya han compartido a cuentagotas con su formador, Pablo Bello: “alguno me ha contado su historia, pero son temas sensibles y no siempre quieren hablar de ello”, narra.

Sus ganas, y sobre todo su necesidad de aprender, la aplican día a día en la mecánica, y también con el idioma. Aunque a veces es necesario recurrir a sinónimos para avanzar con las explicaciones, el grupo de wasap es su mejor aliado. Allí la norma es la siguiente: solo se puede escribir en español. De esta forma el formador puede entenderlos y ellos ponen en práctica su comunicación.

Sin embargo, ya no se trata solo de formarlos en mecánica, sino de darles una oportunidad para integrarse de la mejor manera posible, rompiendo las barreras del idioma y la cultura, que son las primeras que pueden suponer un problema para quienes llegan a un país donde todo resulta un reto, cuando su único sueño es que se les abran las puertas a una oportunidad.

Apoyo al duelo migratorio

Como esta, de Valga, hay muchas otras iniciativas en la comarca de Arousa que buscan poner su granito de arenas en iniciativas sociales como el acceso al empleo y la salud emocional de las personas migrantes. Así, como respuesta al incremento de personas migrantes, Cáritas Arousa pone en marcha un grupo de apoyo al duelo migratorio centrado en el acompañamiento emocional.

El programa se desarrollará en ocho sesiones de carácter quincenal para ayudar a las personas a gestionar el impacto emocional del proceso migratorio, que con frecuencia implica la pérdida de vínculos, cambios culturales y situaciones de incertidumbre. Para la entidad este tipo de intervenciones son clave para prevenir situaciones de ansiedad, aislamiento o dificultades de integración.

En paralelo, Cáritas también continúa impulsando encuentros interculturales para generar espacios de relación y apoyo comunitario a las personas migrantes así como muchas otras iniciativas cuyo objetivo termina siendo el mismo: “construir una sociedad más inclusiva, cohesionada y con oportunidades”.