El Pleno aprobará ampliar la jornada del personal laboral y la mejora del entorno del río Valga

La Corporación municipal en el Pleno de Valga Cedida

El Concello de Valga celebrará mañana un nuevo Pleno ordinario a partir de las 20:10 horas donde se prevé aprobar la ampliación de jornada para determinados puestos de personal laboral actualmente a tiempo parcial, así como la mejora del espacio fluvial del río Valga en el tramo comprendido entre la línea de ferrocarril y la rúa Devesa, una actuación que busca reforzar el entorno natural y su aprovechamiento por parte de la ciudadanía.

También se someterá a consideración la delegación de competencias del Pleno en la alcaldía en el marco del denominado Plan Extra 2025 de la Diputación de Pontevedra.

Por su parte, el grupo municipal del BNG de Valga propondrá denominar las actuales instalaciones deportivas de Campaña como ‘Complexo Deportivo Diana, Rebeca e Rosi’, mientras que el PP pondrá sobre la mesa la petición para reconocer el papel de Celestino Carbía Campaña en Valga con el renombramiento de la calle Baixa.

La sesión incluirá también el habitual bloque de control, en el que se dará cuenta de los decretos de alcaldía, de las actas de las comisiones de coordinación y del informe de intervención sobre el plan presupuestario 2027-2029.