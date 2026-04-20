La calle Baixa de Valga pasará a llamarse Celestino Carbia Campaña

Celestino Carbia Campaña, alcalde de Valga fusilado en 1937 Cedida

La calle Baixa llevará el nombre de Celestino Carbia Campaña alcalde de Valga fusilado por el régimen franquista el 11 de mayo de 1937. Esta es la propuesta que llevará al Pleno ordinario de este jueves 23 de abril el gobierno local.

Este reconocimiento llega después de que el nieto de Celestino, Manuel Carbia Magariños, obtuviera el reconocimiento de víctima. “Estiven co Secretario de Estado de Memoria Democrática para iniciar os trámites que tardaron como uns seis meses, pero chegaron fai pouco e o que fixen foi levarllos ao alcalde porque queríamos un recoñecemento para o meu avó”, cuenta Carbia.

El mismo regidor valgués, José María Bello Maneiro, le dio su palabra a Manuel de que lanzaría una propuesta en el próximo Pleno para rendir homenaje a un hombre que fue detenido y recluido en la Illa de San Simón antes de ser fusilado en Monteporreiro en el año 1937. La propuesta ya tiene pies y cabeza y pasa por colgar su nombre en la calle Baixa, una vía muy próxima a la casa consistorial que ahora pasará a llamarse rúa Celestino Carbia Campaña.

“Eu estiven loitando por esto toda a vida”, narra Manuel, quien ya en varias ocasiones trató de rendir homenaje a su abuelo en el Teleclube de Cordeiro un espacio simbólico para él ya que fue sede del sindicato agrícola que fundó el fundó el padre del propio Celestino Carbia para defender los derechos de los agricultores de Cordeiro y de Valga.

Aunque no se sabe por el momento cuándo se instalará esta placa renombrada en la calle de Valga, ya que primero tiene que pasar por el Pleno, Manuel tiene claro que le gustaría que sea un acto en el que participen todos los familiares que hoy conserva Celestino Carbia. “A miña tia ‘Viruca’, Elvira Carbia, a filla de Celestino, vive en Ponferrada, a ela tamén lle levei o documento cando o conseguín e gustaríalle vir cando chegue o momento”, explica el valgués.

Apoyo del BNG

El grupo municipal del BNG de Valga ha querido manifestar su apoyo a esta iniciativa. “Trátase dun recoñecemento necesario á súa figura e aos valores que representa: a defensa da legalidade democrática, a dignidade e a xustiza, nun dos momentos máis escuros da historia recente de Valga”, explican.

Los nacionalistas consideran que este paso llega también gracias al compromiso de colectivos y personas que nunca dejaron caer en el olvido la memoria democrática de Valga haciendo referencia a la labor de la Asociación Vecinal Cultural y Deportiva de Cordeiro, del Colectivo Memoria Histórica de Valga, o la Asociación Cultural Os Penoucos. Para Fran Devesa, portavoz municipal del BNG, “detrás de cada nome hai unha historia, unha familia e unha inxustiza que non pode ser esquecida e que ten que ser reparada”.