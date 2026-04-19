La Xunta saca a licitación la obra para crear una senda peatonal en la PO-548 a su paso por Valga
La intervención, que asciende a los 176.551 euros, pasa por la ampliación de una vía de servicio que garantizará el cruce seguro de vehículos y un itinerario peatonal accesible
La Xunta licita por 176.551 euros las obras para crear una senda en la vía de servicio anexa a la carretera autonómica PO-548, en Valga. El plazo para presentar ofertas para esta actuación finalizará el próximo 12 de mayo y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.
Se trata de una actuación de mejora de la movilidad y de la seguridad vial, que permitirá mejorar la seguridad en la carretera y facilitar los desplazamientos de los y las vecinas del lugar.
En concreto, la intervención consistirá en la ampliación de la plataforma viaria en la vía de servicio situada en el margen derecho de la PO-548, aumentando el ancho de la calzada hasta los seis metros para garantizar el cruce seguro de vehículos y habilitar un itinerario peatonal accesible.
Esta senda permitirá también la conexión con la Iglesia de Santa Columba de Cordeiro. Además, se mantendrá el acceso a las parcelas privadas existentes mediante un pequeño camino de servicio de tres metros de ancho situado junto a la senda.
Actuaciones complementarias
El proyecto también contempla varias actuaciones complementarias, entre ellas el retranqueo o soterramiento de algunos postes de servicios, la ejecución de pequeños muros de contención de piedra para estabilizar los taludes y la mejora del sistema de drenaje de la vía de servicio.