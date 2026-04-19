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Valga

La Xunta saca a licitación la obra para crear una senda peatonal en la PO-548 a su paso por Valga

La intervención, que asciende a los 176.551 euros, pasa por la ampliación de una vía de servicio que garantizará el cruce seguro de vehículos y un itinerario peatonal accesible

Fátima Pérez
19/04/2026 12:09
Un tramo de la PO-548 a su paso por Valga
Cedida
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La Xunta licita por 176.551 euros las obras para crear una senda en la vía de servicio anexa a la carretera autonómica PO-548, en Valga. El plazo para presentar ofertas para esta actuación finalizará el próximo 12 de mayo y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.

Se trata de una actuación de mejora de la movilidad y de la seguridad vial, que permitirá mejorar la seguridad en la carretera y facilitar los desplazamientos de los y las vecinas del lugar. 

Imagen de archivo de un tramo de la carretera

Valga incorporará una nueva senda en la vía de servicio anexa a la pista autonómica PO-548

Más información

En concreto, la intervención consistirá en la ampliación de la plataforma viaria en la vía de servicio situada en el margen derecho de la PO-548, aumentando el ancho de la calzada hasta los seis metros para garantizar el cruce seguro de vehículos y habilitar un itinerario peatonal accesible.

Esta senda permitirá también la conexión con la Iglesia de Santa Columba de Cordeiro. Además, se mantendrá el acceso a las parcelas privadas existentes mediante un pequeño camino de servicio de tres metros de ancho situado junto a la senda.

Actuaciones complementarias

El proyecto también contempla varias actuaciones complementarias, entre ellas el retranqueo o soterramiento de algunos postes de servicios, la ejecución de pequeños muros de contención de piedra para estabilizar los taludes y la mejora del sistema de drenaje de la vía de servicio.

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