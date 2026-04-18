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Valga

Un curso de mecánica permite a los migrantes acogidos en Valga avanzar en su inserción laboral

Fátima Pérez
18/04/2026 20:37
La formación se desarrolla de lunes a viernes por las tardes
La formación se desarrolla de lunes a viernes por las tardes
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Un grupo de quince migrantes del centro de acogida de Valga están participando en un curso AFD de Formación para el Empleo que se imparte en el IES de Valga y que les está permitiendo avanzar en su inserción social y en su cualificación laboral. Se trata de un curso de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica, que se desarrolla de lunes a viernes por las tardes bajo las directrices del profesor Pablo Bello.

Esta semana, el alcalde, José María Bello Maneiro, y la concejala de Formación y Empleo, Carmen Gómez, se acercaron para comprobar de primera mano cómo está siendo esta experiencia formativa para los migrantes procedentes de Mali, Senegal, Camerún y Guinea.

Bello Maneiro conversó con algunos de ellos y les deseó que su estancia en Valga les resulte lo más provechosa posible tanto a nivel social como profesional, y les recordó que tienen abiertas las puertas del Concello para ayudarles en la realización de trámites y orientarlos a nivel formativo y laboral.

El curso, de más de 400 horas, les permitirá obtener el certificado de profesionalidad en Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica y realizar prácticas laborales profesionales en empresas del entorno, facilitando su aproximación al sector industrial.

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