Un curso de mecánica permite a los migrantes acogidos en Valga avanzar en su inserción laboral

La formación se desarrolla de lunes a viernes por las tardes Cedida

Un grupo de quince migrantes del centro de acogida de Valga están participando en un curso AFD de Formación para el Empleo que se imparte en el IES de Valga y que les está permitiendo avanzar en su inserción social y en su cualificación laboral. Se trata de un curso de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica, que se desarrolla de lunes a viernes por las tardes bajo las directrices del profesor Pablo Bello.

Esta semana, el alcalde, José María Bello Maneiro, y la concejala de Formación y Empleo, Carmen Gómez, se acercaron para comprobar de primera mano cómo está siendo esta experiencia formativa para los migrantes procedentes de Mali, Senegal, Camerún y Guinea.

Bello Maneiro conversó con algunos de ellos y les deseó que su estancia en Valga les resulte lo más provechosa posible tanto a nivel social como profesional, y les recordó que tienen abiertas las puertas del Concello para ayudarles en la realización de trámites y orientarlos a nivel formativo y laboral.

El curso, de más de 400 horas, les permitirá obtener el certificado de profesionalidad en Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica y realizar prácticas laborales profesionales en empresas del entorno, facilitando su aproximación al sector industrial.