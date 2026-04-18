El IES de Valga recoge firmas para solicitar a la Consellería la incorporación de la EPA

El IES Plurilingüe de Valga Cedida

El IES Plurilingüe de Valga y la ANPA Bella Otero inician una recogida de firmas para solicitar a la Consellería de Educación la incorporación de la Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESPA) en el centro.

“A idea é dar cobertura ás deficiencias que detectamos que pode ter Valga e a súa contorna, onde o alumnado adulto poda adquirir o título da ESO e non ter que desplazarse”, explica la directora del IES de Valga. La idea es impartir estas sesiones en horario de tarde, en formato semipresencial y en el propio centro, pero para ellos requeiren de personal que imparta esta formación, porque aclaran, “espacio temos”.

La directora asegura que la Consellería debe estudiar la viabilidad de la propuesta antes de enviar al profesorado que impartiría las formaciones, pero cuentan por el momento con el apoyo del Concello de Valga y de la ANPA Bella Otero para tratar de incorporar esta modalidad en el centro valgués.

“Levamos casi trescentas sinaturas”, señalaba la presidenta de la ANPA, que recordaba también como hace años había una persona que se encargaba un par de días por semana de orientar y resolver dudas a las personas adultas que estudiaban por su cuenta, pero aclara “agora sería algo regulado e para todos”.