Piden casi tres años para unos acusados por forzar a un hombre a retirar una denuncia

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión para tres personas acusadas por un delito de obstrucción a la justicia por, presuntamente, presionar a un empresario de 85 años para que retirase una denuncia contra algunos miembros de su entorno cercano, entre ellos su abogado.

Los hechos se remontan a agosto de 2024 cuando el empresario, con compañías en Valga, presentó una querella contra su asesor personal y varios familiares, a quienes acusaba de haberse apropiado del control de sus empresas.

Los escritos de la fiscalía recogen que los acusados, conocedores de esta denuncia y del deterioro cognitivo de la víctima, lo presionaron para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido. Para ello, lo trasladaron hasta el Juzgado de Instrucción nº 2 de Caldas de Reis y en el trayecto le impidieron utilizar su teléfono móvil. Una vez en sede judicial, lograron que firmase tanto el escrito de renuncia y el juzgado archivó provisionalmente el procedimiento, por lo que el empresario no tuvo que declarar como estaba previsto días después.

La Fiscalía pide...

Por todo ello. la Fiscalía considera que estas tres personas se deben enfrentar ahora a un delito de obstrucción a la justicia, al haber interferido en un proceso penal y solicita para cada uno de los acusados casi tres años prisión, una multa de 18 meses con cuota diaria de 15 euros y una indemnización de 1.200 euros por los perjuicios morales y psicológicos sufridos.

El caso queda ahora pendiente del juicio oral que se celebrará el próximo jueves 23 de abril a las 9:45 horas en la Audiencia Provincial de Pontevedra.