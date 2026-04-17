El Parque Irmáns Dios Mosquera sigue creciendo y suma una nueva zona de calistenia

El Parque Irmáns Dios Mosquera Cedida

El Parque Irmáns Dios Mosquera amplía sus infraestructuras con la instalación de una nueva zona de calistenia al aire libre que contará con hasta diez estructuras para entrenar.

El circuito cuenta con una escalera de estiramientos, otra horizontal, barras paralelas, anillas de elevación, barra de dominadas, banco suspendido, tabla de abdominales, plancha de lumbares, espaldera y barra de flexiones.

Así, el Concello quiere seguir ampliando los servicios de este parque en Ponte Valga, incrementando la oferta de actividades deportivas, recreativas y culturales a desarrollar en este espacio, que ya cuenta con parque infantil, circuito biosaludable, playa fluvial, zona de merendero, pista deportiva y sendas ciclables y peatonales.

Aunque ya existía aquí una pequeña zona de calistenia, esta resultaba muy limitada dada la cantidad de usuarios con los que cuenta el parque. De ahí que se apostara por esta nueva instalación.

La actuación, que ejecuta la empresa Bricantel España S.L., se financió, en parte, con fondos europeos del programa Leader, a través de una subvención del Grupo de Desarrollo Rural Salnés Ulla-Umia. El presupuesto total asciende a 14.498 euros.