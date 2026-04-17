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Valga

Desde bolsos hasta esculturas: madre, hija y tía exponen sus facetas artísticas en Valga

Charo López Figueira, María Jesús y Julia Rey López protagonizan una muestra en el auditorio en la que se pueden encontrar piezas únicas hechas a mano y hasta una representación de la Bella Otero

Fátima Pérez
17/04/2026 08:12
El alcalde de Valga con las artistas de la muestra
El alcalde de Valga con las artistas de la muestra
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Charo López Figueira, su hermana María Jesús y su hija Julia Rey López protagonizan una exposición en el auditorio de Valga en la que se pueden ver desde bolsos hasta pinturas sobre distintos soportes, bisutería e incluso alguna escultura.

Se trata de una saga familiar muy creativa. Esta faceta “xa vén da nosa nai, que cun anaco de tea facía calquera cousa, pintaba mobles, decoraba...”, cuenta María Jesús. Ella administra una tienda de restauración de objetos religiosos y muebles, aunque no iba para artista. “Estudei filoloxía, pero ao final saíu a miña verdadeira vocación: a pintura e o traballo coas mans”. Platos, tarteras y otros objetos pintados a mano son sus aportaciones a la muestra.

Su hermana Charo presenta diferentes modelos de bolsos artesanos, piezas únicas de piel, cuero, telas tradicionales o lino. Su aprendizaje fue autodidacta. “Fai 30 anos meu pai comproume unha máquina de coser e púxome a facer panos”, recuerda. Poco a poco fue ampliando sus creaciones y antes de la pandemia se inició con los bolsos.

La más joven de este trío es Julia, que estudió escultura en la Escuela de Arte y Diseño Mestre Mateo de Santiago e ilustración en Pontevedra. Aporta a la exposición varios dibujos, dos juegos de matrioskas pintadas a mano, una escultura y varias tablas, una de ellas con una representación de la Bella Otero.

El alcalde, José María Bello Maneiro, y las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna, visitaron la muestra y felicitaron a las tres artistas por el gran trabajo que desarrollan y las animó a seguir persiguiendo sus metas. “Espero que esta exposición en Valga supoña un empurrón na vosa traxectoria”, señaló. 

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