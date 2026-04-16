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Valga

Fallece la “avoa” de Valga, la vecina más longeva del municipio

La capilla ardiente se encuentra en la sala 3 del tanatorio municipal de Valga y mañana se celebrarán los actos fúnebres

Fátima Pérez
16/04/2026 18:35
María Tarrío Campaña en su último cumpleaños
María Tarrío Campaña en su último cumpleaños
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El Concello transmite sus condolencias por el fallecimiento de la “avoa” de Valga, María Tarrío Campaña, la vecina más longeva del municipio después de cumplir 103 años. 

La capilla ardiente se encuentra en la sala 3 del tanatorio municipal de Valga y mañana se celebrarán los actos fúnebres, con salida desde el tanatorio a las 16:15 horas hacia la iglesia parroquial de Santa Columba, donde se celebrará el funeral.

María Tarrío nació en Moldes, pero vivía en Eiras y era la mediana de siete hermanos. Formó una extensa familia de siete hijos, doce nietos y once bisnietos. 

Además de dedicarse a las tareas de campo y a la costura, María fue también pandereteira y contribuyó a transmitir la cultura popular de Galicia. De hecho, fue una de las homenajeadas por el Concello en el último Día das Letras Galegas. 

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