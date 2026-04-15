Valga organiza la tercera edición del Concurso de Microrrelatos

Cartel de Concurso de Microrrelatos Cedida

El Servicio de Normalización Lingüística del Concello organiza la tercera edición del Concurso de Microrrelatos como parte de la programación conmemorativa del Día das Letras Galegas, que se celebra el próximo 17 de mayo y que este año está dedicado a la narradora, novelista y periodista Begoña Caamaño.

Este certamen, dirigido a estudiantes de Educación Secundaria matriculados en el IES de Valga, tiene como objetivo promover el uso de la lengua gallega en el ámbito educativo, en concreto fomentar la lectura y la expresión y comprensión escrita de nuestra lengua.

La participación en el concurso será individual y solo se podrá presentar un microrrelato por persona.

Se establecen dos categorías. La categoría A se dirige a alumnado de 1º y 2º de la ESO. Los microrrelatos estarán redactados íntegramente en gallego, con una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 350. La temática será libre, teniendo como protagonista a algún ser o personaje propio de la mitología gallega. Se otorgarán dos premios de 80 y 40 euros, respectivamente.

En la categoría B pueden participar estudiantes de 3º y 4º de la ESO. Los relatos tendrán una extensión entre 350 y 500 palabras y, aunque el tema es libre, el protagonista debe ser un personaje de las obras de alguno de los autores homenajeados en el Día das Letras Galegas desde su instauración. En este caso, los premios ascenderán a 100 y 50 euros.

Los microrrelatos se presentarán, bajo pseudónimo, en el registro de entrada del Concello o en el propio IES. En un sobre grande se introducirá el microrrelato firmado con un alias y otro sobre cerrado con los datos personales del autor. El plazo estará abierto hasta el 11 de mayo.