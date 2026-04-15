Bello Maneiro considera este apeadero una cuenta saldada con la “solidariedade” valguesa

Xosé María Bello Maneiro y Pedro Blanco valoran la apuesta de Transportes por llevar el tren a Valga Gonzalo Salgado

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se acercó esta mañana a Valga para valorar el impacto positivo que traerá la instalación de un apeadero en el municipio junto al alcalde, Xosé María Bello Maneiro. El regidor manifestó su “satisfacción” y recordó que se trata de “unha vella demanda” en la que el Concello lleva años trabajando con discreción.

Concretamente fue hace más de 150 años que se inauguró la línea ferroviaria que atraviesa Campaña y Cordeiro. Ahora , con esta licitación se da un paso más para conseguir que el tren pare en Valga y esto, según aclara Bello Maneiro, será una forma de hacer justicia con la solidaridad de los valgueses. “O gasoducto Vilalba-Tui pasa polo municipio sen dar servizo á poboación. O mesmo a AP-9 e a propia vía férrea. Cando se construíu moitos veciños víronse afectados, os seus terreos quedaron partidos en dous nuns anos nos que se vivía da terra. E todo sen poder beneficiarse dese servizo”, apuntó el regidor en este encuentro con el delegado.

Maneiro señaló la situación geográfica estratégica de Valga como otro de los factores que, gracias a este nuevo servicio ferroviario, podrá “axudar a fixar poboación”

Maneiro recordó también que el Concello apostó por el cercanías y no tanto por las vías verdes como hicieron otros municipios, para que los y las valguesas “poidan subir e baixar do tren no seu concello, sen ter que desprazarse a outras vilas”. Además, señaló también la situación geográfica estratégica, “a 20 minutos de Santiago, Vilagarcía ou Pontevedra”, como otro de los factores que, gracias a este nuevo servicio ferroviario, podrá impulsar el crecimiento de Valga y “axudar a fixar poboación”.

Impulso en el rural

Por su parte, Blanco puso en valor el trabajo “discreto e fiable” que llevó a cabo Adif para sacar a licitación esta nueva infraestructura y aseguró que el administrador ferroviario no bajará este nivel de compromiso hasta tener operativa la nueva infraestructura.

Impulsando este apeadero, el Gobierno “demostra que cre na igualdade territorial, achegando servizos e infraestruturas que fixan poboación e impulsan o rural”. Para el delegado este apeadero supone un paso más en la labor del Gobierno por hacer de Valga un polo empresarial de referencia, aumentando sus servicios públicos al mismo tiempo que dota a toda la comarca de empleo y estabilidad económica.

El futuro apeadero

En lo que respecta al proyecto, se conoce el presupuesto, que asciende a los 213.785 euros, así como el plazo de ejecución que será de unos 15 meses. Todos los fondos correrán completamente a cargo de Adif y la previsión es que el apeadero cuente con un andén de 160 metros y varios módulos de acceso, de espera para viajeros y otras instalaciones, además de una zona de aparcamiento.

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La delegación aclara también que la infraestructura se diseñará bajo criterios de sostenibilidad, con materiales de proximidad y estudiando incorporar fuentes de energía renovable.

En cuanto a su ubicación, aunque será algo que se decida en la propia redacción del proyecto que ahora está en licitación, sí se sabe que se ubicará en la línea convencional ferroviaria que une A Coruña y Vigo, entre las actuales estaciones de Pontecesures y Catoira.