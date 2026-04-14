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Valga

Óscar Puente anuncia la llegada del tren a Valga

El Gobierno licita la redacción del proyecto de un nuevo apeadero que conectará este municipio con la línea convencional A Coruña - Vigo

Fátima Pérez
14/04/2026 13:15
Las vías del tren
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia que el Gobierno llevará el tren hasta el municipio de Valga dando así respuesta a una demanda histórica de la zona.

Según explicó el ministro, el Gobierno ha iniciado el proceso para hacer realidad esta conexión ferroviaria con la licitación de la redacción del proyecto de un nuevo apeadero. Esta infraestructura permitirá integrar a Valga en la línea convencional que une A Coruña y Vigo, mejorando de forma significativa la movilidad de los vecinos.

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