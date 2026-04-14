Óscar Puente anuncia la llegada del tren a Valga

Las vías del tren Cedida

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia que el Gobierno llevará el tren hasta el municipio de Valga dando así respuesta a una demanda histórica de la zona.

Según explicó el ministro, el Gobierno ha iniciado el proceso para hacer realidad esta conexión ferroviaria con la licitación de la redacción del proyecto de un nuevo apeadero. Esta infraestructura permitirá integrar a Valga en la línea convencional que une A Coruña y Vigo, mejorando de forma significativa la movilidad de los vecinos.