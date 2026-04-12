El jardín que reúne 450 especies de camelia: Rosa Crespo y Jaime Escofet abren su colección

Rosa Crespo y Jaime Escufet, en su jardín Cedida

El lugar de Fontenlo, en Valga, se convirtió ayer en punto de encuentro para aficionados y amantes a la camelia, que tuvieron la oportunidad de descubrir el jardín privado de Rosa Crespo y Jaime Escofet, cuya colección reúne más de 450 especies de la conocida como “flor de Galicia”.

Así, dos grupos de treinta personas fueron guiados por los anfitriones para descubrir los ejemplares más característicos que crecen en los más de 2.000 metros cuadrados de parcela. “Temos verdadeiras marabillas, cada unha máis fermosa”, señala Crespo, que confiera que la plantación arrancó hace más de 32 años, cuando el matrimonio construyó su vivienda, pero “xa antes, de mozos, eramos afeccionados á camelia e íamos ás exposicións”. Entre su extensa colección, las más especiales para Crespo y Escofet son las que bautizaron en nombre de los miembros de su familia: Rosa Crespo, Jaime Escofet, Paula Escofet y Miriam Escofet. A ellas se añade la camelia valguesa por excelencia, que lleva el nombre de la Bella Otero y que destaca por su flor grande de color rosa fuerte. Además, están en proceso de incluir en el Registro Internacional otras ter variedades con los nombres de Marco Escofet, Greta Minguillón y Mina Pintora.

La actividad turística estuvo promovida ayer por la Sociedad Española de la Camelia, la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas.