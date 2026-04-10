Mar autoriza un plan excepcional de pesca de anguila en la ría de Arousa para este 2026

Pesca de la anguila Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar aprueba un plan específico que permitirá la pesca controlada de anguila a los gremios de pescadores de la Ría de Arousa en un periodo comprendido entre los meses de abril y septiembre de 2026.

Esta medida llega en un contexto marcado por las estrictas restricciones impuestas a nivel europeo para la recuperación de esta especie poniendo en riesgo el trabajo de las embarcaciones que dependen exclusivamente de la pesca de este producto clave en municipios como Valga.

Entre las principales medidas destacan la limitación a un máximo de 80 trampas por embarcación y día. El uso de estas trampas para anguilas se realizará exclusivamente durante las horas diurnas, mientras que las redes trampa se utilizarán tanto de día como de noche.

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Además, no se podrán colocar ni permanecer en el mar durante los fines de semana a partir de las 12:00 del mediodía del sábado, y el buque no podrá abandonar el puerto hasta las 12:00 del mediodía del lunes siguiente.

Para reforzar el control de la actividad, las embarcaciones deberán presentar informes mensuales de capturas, colaborar en campañas científicas y someterse a inspecciones. El incumplimiento de estas condiciones podrá suponer la exclusión del plan y sanciones.