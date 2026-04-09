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La compañía valguesa Ibuprofeno Teatro triunfa en los Premios María Casares

En total fueron seis los galardones que se colgaron: mejor espectáculo, dirección, actor y actriz secundarios, autor y espacio sonoro

Fátima Pérez
09/04/2026 13:10
Ibuprofeno Teatro triunfa en los Premios María Casares
Ibuprofeno Teatro triunfa en los Premios María Casares
Cedida
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La compañía valguesa Ibuprofeno Teatro triunfa en la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares que se celebraron ayer, a las 20:30 horas, en el teatro Rosalía de Castro con un total de seis reconocimientos: mejor espectáculo, dirección, actor y actriz secundarios, autor y espacio sonoro.

Entre los montajes con más candidaturas destacaba ya el de la compañía arousana, 'Reconversión', de Ibuprofeno Teatro, con 11 finalistas. Sin embargo, fueron 6 los premios que pudo recoger la compañía teatral en una noche de muchas emociones.  "Foi unha noite para celebrar cunha emotiva homenaxe a Manuel Lourenzo e o recoñecemento á traxectoria de Luma Gómez a quen se lle outorgou o Premio de Honra Marisa Soto", apunta el grupo de artes escénicas. 

La compañía Ibuprofeno Teatro se encargará de la dirección, guión y producción del VikingDrama

La compañía Ibuprofeno Teatro asumirá la dirección del VikingDrama

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Los Premios de Teatro María Casares son además el principal reconocimiento de las artes escénicas en Galicia, por ello al acto asistieron también representantes de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) así como representantes de la Diputación de A Coruña. 

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