La compañía valguesa Ibuprofeno Teatro triunfa en los Premios María Casares

Ibuprofeno Teatro triunfa en los Premios María Casares Cedida

La compañía valguesa Ibuprofeno Teatro triunfa en la 30ª edición de los Premios de Teatro María Casares que se celebraron ayer, a las 20:30 horas, en el teatro Rosalía de Castro con un total de seis reconocimientos: mejor espectáculo, dirección, actor y actriz secundarios, autor y espacio sonoro.

Entre los montajes con más candidaturas destacaba ya el de la compañía arousana, 'Reconversión', de Ibuprofeno Teatro, con 11 finalistas. Sin embargo, fueron 6 los premios que pudo recoger la compañía teatral en una noche de muchas emociones. "Foi unha noite para celebrar cunha emotiva homenaxe a Manuel Lourenzo e o recoñecemento á traxectoria de Luma Gómez a quen se lle outorgou o Premio de Honra Marisa Soto", apunta el grupo de artes escénicas.

La compañía Ibuprofeno Teatro asumirá la dirección del VikingDrama Más información

Los Premios de Teatro María Casares son además el principal reconocimiento de las artes escénicas en Galicia, por ello al acto asistieron también representantes de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) así como representantes de la Diputación de A Coruña.