El BNG de Valga pide soluciones para una EDAR “saturada”

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

Tras analizar la situación de la red de saneamiento municipal a partir de los datos incluidos en el Plan de Saneamiento que está en proceso de elaboración por la Xunta de Galicia, el BNG de Valga considera necesario actuar para corregir las deficiencias detectadas y garantizar un servicio acorde a las necesidades reales. Según este documento, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valga se encuentra “saturada”, es decir, no tiene capacidad suficiente para depurar todas las aguas que recibe.

Tal y como aseguran los nacionalistas, a esta infraestructura de saneamiento, situada en Campaña y construida hace más de veinte años, están conectados alrededor de 50 núcleos de población, con una población total de 5.705 personas entre residentes fijos y estacionales. Sin embargo, su capacidad es de solo 3.315 habitantes equivalentes, lo que resulta insuficiente para atender a la mayor parte de la población del municipio.

En estos momentos, las seis estaciones de bombeo existentes envían a la EDAR un caudal próximo a los 2.000 metros cúbicos diarios, muy por encima de los 720 metros cúbicos para los que fue diseñada. Esto provoca continuos episodios de vertidos al río Ulla, y a su vez la prohibición de bañarse en la playa fluvial de Vilarello por índices muy altos de bacterias.

Ante esta realidad, el BNG de Valga propone la creación de una nueva depuradora de aguas residuales que permita dar un servicio específico a las aldeas de Vilar, Vilarello, Carracido, Moldes, As Eiras, O Outeiro y Ferreirós, con el objetivo de reducir la carga actual sobre la EDAR y mejorar así el funcionamiento del sistema en su conjunto. Además, el BNG de Valga también considera necesario avanzar hacia una cobertura completa de la red de saneamiento en todo el municipio.