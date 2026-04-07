Valga celebra una jornada de puertas abiertas al jardín privado de camelias más "impresionante"

El Concello considera estos jardines de camelias los más “impresionantes” de Valga D.A.

Valga celebrará este sábado 11 de abril una jornada de puertas abiertas al jardín privado de camelias de la colección de Jaime Escofet y Rosa Crespo, una actividad que cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de la Camelia, la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas. El Concello asegura que con esta iniciativa se busca dar una oportunidad a las personas interesadas para conocer uno de los jardines de camelias más “impresionantes” de Valga con unas 250 variedades de camelias en Fontelo.

Muchas de las camelias que se podrán ver son además ganadoras de distintos premios.

La actividad se celebrará en dos sesiones, una a las 11:00 horas y otra a las 16:30 horas. Será gratuita pero contará con un guía para facilitar que las personas interesadas puedan conocer las diferentes especies de este jardín privado.

Además, también se podrán degustar dulces caseros y té de camelia producido en la Estación Fitopatolóxica do Areeiro.