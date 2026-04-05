Valga licita por 1,4 millones de euros los trabajos para mejorar las instalaciones deportivas

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro Gonzalo Salgado

El Concello de Valga licitó el proyecto de mejora de las instalaciones deportivas municipales, que incluye obras por valor de 1,4 millones de euros en los campos de fútbol de Campaña y de Baño y en el pabellón polideportivo de Beiro.

En las instalaciones deportivas de Campaña se sustituirá el césped sintético del campo más antiguo, colocando un nuevo césped artificial que seguirá los estándares FIFA Quality Pro, indicado para un uso intensivo y que garantiza un alto rendimiento y durabilidad. Se prescindirá completamente del caucho, adelantándose así el Concello a la prohibición del uso de este material, que entrará en vigor en 2031 con el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos. Además, también se acometerán reparaciones en las gradas.

En el recinto del campo de hierba natural de Baño, las actuaciones proyectadas abarcan mejoras en las gradas, la reforma de los locales situados bajo estas, otras obras interiores y el sistema de riego.

Por último, en el pabellón de Beiro se finalizará el acondicionamiento de la envolvente, se cerrará la galería existente detrás de las gradas y se mejorarán la climatización, el sistema contra incendios y otros equipamientos.

Este proyecto se financiará con una subvención de 700.000 euros de la Xunta, concedida a través de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. Para la otra mitad del presupuesto se firmó un convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo que permite al Concello acceder al Fondo de Cooperación para apoyar la financiación de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido.

El plazo para que las empresas presenten sus ofertas finaliza el día 20 de abril.