Valga inicia las actividades de conciliación para esta Semana Santa

Los participantes realizaron juegos de presentación para conocerse entre ellos Cedida

Valga inicia en el auditorio municipal las actividades organizadas por el Concello para esta Semana Santa. En total son más de 30 las inscripciones que se recibieron, superando la decena de niños y niñas en cada jornada.

En la sesión inicial, los participantes realizaron juegos de presentación para conocerse entre ellos. También se divirtieron con juegos musicales y, tras la merienda, se desplazaron hasta la pista de la Candieira para continuar la jornada al aire libre.

Las actividades, que se dirigen a niños y niñas de entre 3 y 16 años, continuarán hasta mañana en horario de 10:00 a 14:00 horas. Para el Jueves Santo y el Lunes de Pascua, que también fueron fechas ofertadas por el Concello, no se formó grupo.