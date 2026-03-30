El Concello organiza un viaje a Buenos Aires para unir vínculos con la emigración valguesa

Imagen de archivo del Concello de Valga Cedida

El Concello de Valga, en colaboración con la asociación Fillos e Amigos de Valga en Arxentina, está organizando un encuentro de valgueses en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de reforzar los vínculos entre la comunidad local y la emigración.

La iniciativa está dirigida a todos los vecinos que deseen viajar desde Valga para visitar y acompañar a sus familiares residentes en Argentina, en un evento que busca estrechar lazos culturales y personales entre ambas orillas del Atlántico

El viaje tendrá lugar durante la última quincena del mes de mayo y contará con una duración de ocho noches en Buenos Aires. Desde el Concello señalan que aquellas personas que no dispongan de alojamiento con familiares podrán solicitar la gestión de su estancia en un hotel.

Las personas interesadas en participar en esta experiencia podrán inscribirse o solicitar más información en el Concello, de 8:00 a 15:00 horas, en los teléfonos habilitados o en el auditorio municipal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 6 de abril.