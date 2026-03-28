Valga celebrará el próximo 3 de mayo una nueva edición de su Encuentro de la Tercera Edad

Uno de los últimos encuentros de la tercera edad en Valga Cedida

El domingo 3 de mayo Valga celebrará la veintiocho edición del Encuentro de la Tercera Edad, un homenaje a la población más veterana de la villa, que podrá disfrutar de una jornada de convivencia con diversas actividades lúdicas.

En esta celebración pueden participar los vecinos que hayan cumplido 65 años o que los cumplan durante este año 2026. En los próximos días se les informará por carta sobre los detalles del evento, que tendrá lugar en el recinto del colegio Xesús Ferro Couselo.

Para asistir habrá autobuses gratuitos, con parada en los lugares habituales y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 21 de abril.

El programa de actividades dará comienzo a las 13:00 horas con la actuación de la Banda de Música Municipal de Valga y, a continuación, tendrá lugar una comida popular. Durante la jornada habrá sorteo de regalos donados por comercios locales, y también se entregará un reconocimiento al hombre y a la mujer de mayor edad que participen, así como a los asistentes que estén de cumpleaños.