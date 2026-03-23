El BNG asegura que gracias a la gestión de su partido, el alcalde anuló una licitación irregular

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

El BNG de Valga asegura que el alcalde se vio obligado a anular la licitación para contratar el servicio de asesoramiento urbanístico -con un valor estimado de contrato de unos 57.600 euros- después de que el grupo nacionalista denunciara una contratación irregular que incumplía la Ley de Contratos del Sector Público.

El BNG insiste en el pliego de cláusulas administrativas particulares publicado otorgaba 70 puntos para los criterios que dependen de un juicio de valor y 30 puntos para los criterios identificables automáticamente, en el que se incluían mejoras valoradas en 25 puntos.

Además, los nacionalistas aclaran que en la anterior contratación, en 2021, los criterios tampoco eran correctos, pero ahora el grupo municipal realiza un trabajo de fiscalización y control de la actividad del gobierno local.

“O desta contratación non é un caso illado, son moitos os exemplos da desastrosa xestión que está levando a cabo o goberno municipal nos últimos meses”, insisten.