La fook truck de la Diputación reparte en Valga más de 1.300 raciones y se dirige ahora a Catoira

Estas fook trucks están recorriendo todos los concellos de la provincia para difundir las fiestas gastronómicas provinciales Cedida

El programa de la Diputación de Pontevedra ‘O Sabor das Rias Baixas’ se despide de Valga tras repartir más de 1.300 tapas a lo largo de las tres jornadas de promoción gastronómica.

La furgoneta, que permitía degustar raciones inspiradas en algunos de los 25 eventos gastronómicos que cuentan con el reconocimiento de fiesta gastronómica de la provincia, estuvo en Valga los días 14 y 15, en la Praza Manuel Vicente Cousiño, y el miércoles 18 de marzo en la plaza del Concello por la mañana y en el auditorio por la tarde.

Entre las elaboraciones culinarias que se repartieron se encontraba también un rol de anguila acompañado de una salsa de caña y pimiento verde en honor a la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, la celebración gastronómica por excelencia de Valga. Además, el personal de la food truck realizó sorteos de diferente material promocional como bolsas reutilizables, posavasos, cubiertos y outros utensilios de cocina entre los asistentes.

Próxima parada, Catoira

Estas fook trucks están recorriendo todos los concellos de la provincia para difundir las fiestas gastronómicas provinciales y diversificar la oferta turística con el objetivo de atraer visitantes también durante la temporada baja. Ahora, tras pasar ya por distintos puntos de la comarca de Arousa como Valga o Cesures, la furgoneta se trasladará ahora a Catoira.

Allí estará los días 22 de marzo, en la Alameda del concello, y los días 25 y 26 en la Avenida das Pontes de 12:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Algunas de las fiestas promovidas en estas jornadas son la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa do Albariño de Cambados, la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, la del Mexillón e o Berberecho de Vilanova o la Festa da Ameixa do Carril en Vilagarcía.