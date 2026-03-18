El BNG de Valga exige un modelo para gestionar el mantenimiento de infraestructuras municipales

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

El BNG de Valga se propone cambiar el método de gestión del mantenimiento y la conservación de las infraestructuras municipales. Los nacionalistas aseguran que la falta de un plan de conservación afecta directamente al día a día y es necesario avanzar hacia una gestión más organizada, participativa y con presencia “real” del Concello.

Los nacionalistas aseguran que, durante mucho tiempo, estas cuestiones solo podían llegar a resolverse cuando alguien pasaba por el despacho del alcalde. Este modelo, dicen, debe quedar en el pasado. Para Fran Devesa, portavoz municipal del BNG de Valga, “os veciños e veciñas non piden favores, teñen dereito a que o Concello funcione e que haxa un mantemento axeitado”.

Además de la aplicación municipal que el BNG propuso para que los vecinos y vecinas pudieran comunicar incidencias, es necesario complementar ese sistema con mecanismos que faciliten el contacto directo con los distintos lugares del municipio, especialmente para aquellas personas que no emplean medios digitales.