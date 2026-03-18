Adolescentes y familias reciben en Valga charlas para prevenir los riesgos del ocio nocturno

Charlas sobre ‘Adolescencia y ocio nocturno’ impartidas por Martín Camba Conde Cedida

El IES de Valga y el auditorio municipal acogieron esta semana unas charlas sobre ‘Adolescencia y ocio nocturno’ impartidas por Martín Camba Conde, policía local de Santiago con 16 años de experiencia patrullando la noche.

En la primera sesión participó el alumnado de 4º de la ESO, Bachillerato y FP del IES de Valga mientras que la cita en el auditorio estuvo dirigida a familias y público general. Aunque la temática era la misma, la forma de abordar este problema fue muy distinta, de ahí la necesidad de dividir en grupos esta ponencia.

El objetivo no era criminalizar el ocio nocturno ni dar pautas a las familias de cómo educar a sus hijos, pero sí advertir a través de casos reales. La recomendación de Camba fue, en caso de conflicto, “intentar apartarse sempre e chamar á policía, pero ás veces os mozos vense envoltos nestas situacións aínda sen provocalas”.

Una de las cuestiones que destacó como más preocupante fue el consumo de alcohol y substancias, además advirtió sobre la influencia de las redes sociales. “Os mozos reciben información de onde non deben”, por eso intenta con su charla “xerar un debate entre pais e fillos sobre este problema”.