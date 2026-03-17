Concello y Sergas se unen para impartir sesiones formativas sobre salud entre mayo y junio

Centro Médico de Valga Cedida

Valga acogerá durante los meses de mayo y junio las jornadas de salud ‘Con coidado’, un programa formativo dirigido a cuidadores no profesionales de personas dependientes promovido por el Servizo Galego de Saúde, con la colaboración del Centro Médico de Valga y el Concello.

La actividad, que es gratuita, será impartida por profesionales de la salud y se desarrollará en el auditorio municipal con un total de cuatro jornadas.

La primera sesión será el próximo martes 12 de mayo y hablará de el envejecimiento y los recursos sociales disponibles; la segunda sesión, que se enfocará en la alimentación de personas dependientes y en los cuidados de la piel, será el 19 de mayo; la tercera hablará sobre la prevención de caídas, dispositivos de apoyo a la deambulación y ejercicio dinámico y será el martes 26 de mayo; finalmente, la cuarta y última sesión sobre autocuidados y primeros auxilios, será el martes 2 de junio.

Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en el Concello o en el Centro de Salud y también a través del correo electrónico centrosaludvalga@gmail.com indicando la preferencia horaria.