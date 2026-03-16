Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

El IV Xantar de Xanza recibirá este sábado a más de 350 comensales

Fátima Pérez
16/03/2026 23:00
WhatsApp Image 2026-03-16 at 14.24.35
IV Xantar Popular de Xanza en el campo da festa
 Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Lleno total para celebrar este sábado 21 de marzo en Valga el IV Xantar Popular de Xanza en el campo da festa. Así lo confirmó la Comisión de Festas Nosa Señora de Xanza. “Non fixemos máis entradas pensando que non as íamos vender todas”, explica Loli García Barros, miembro de la comisión.

En total, la previsión es reunir a más de 350 personas con un objetivo claro: recaudar fondos para poder celebrar las fiestas de Xanza. “Empezamos con pouquiña xente o primeiro ano, pero agora collemos fama e vén máis xente”, cuenta. Además, considera que los sorteos y el buen ambiente también animan a muchos vecinos y vecinas de la zona a sumarse a esta iniciativa popular.

El plazo para inscribirse finaliza mañana, martes 17 de marzo, aunque, tal y como adelanta García, a falta de que alguna persona cancele su asistencia, ya no hay entradas disponibles.

Precio y baile

El precio del menú es de 40 euros y 20 euros para los niños y niñas de entre 5 y 12 años. En el precio se incluye empanada, langostinos, pulpo á feira, churrasco mixto, vino, postre y licores.

Tras el banquete, que arrancará a las 14:00 horas, llegará el turno del baile, que estará amenizado por el Dúo Begoña Mazaira. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina