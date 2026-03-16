El IV Xantar de Xanza recibirá este sábado a más de 350 comensales

IV Xantar Popular de Xanza en el campo da festa Cedida

Lleno total para celebrar este sábado 21 de marzo en Valga el IV Xantar Popular de Xanza en el campo da festa. Así lo confirmó la Comisión de Festas Nosa Señora de Xanza. “Non fixemos máis entradas pensando que non as íamos vender todas”, explica Loli García Barros, miembro de la comisión.

En total, la previsión es reunir a más de 350 personas con un objetivo claro: recaudar fondos para poder celebrar las fiestas de Xanza. “Empezamos con pouquiña xente o primeiro ano, pero agora collemos fama e vén máis xente”, cuenta. Además, considera que los sorteos y el buen ambiente también animan a muchos vecinos y vecinas de la zona a sumarse a esta iniciativa popular.

El plazo para inscribirse finaliza mañana, martes 17 de marzo, aunque, tal y como adelanta García, a falta de que alguna persona cancele su asistencia, ya no hay entradas disponibles.

Precio y baile

El precio del menú es de 40 euros y 20 euros para los niños y niñas de entre 5 y 12 años. En el precio se incluye empanada, langostinos, pulpo á feira, churrasco mixto, vino, postre y licores.

Tras el banquete, que arrancará a las 14:00 horas, llegará el turno del baile, que estará amenizado por el Dúo Begoña Mazaira.